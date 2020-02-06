На Днепропетровщине пенсионера дважды ограбили за один вечер

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В Днепропетровской области злоумышленники за вечер дважды ограбили дом пенсионера. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте Национальной полиции в Днепропетровской области.

Согласно полученной нами информации, инцидент произошел в Каменском.

29-го января около 18:00 двое мужчин проникли через окно в дом 60-летнего мужчины. Злоумышленники избили хозяина жилья и унесли телевизор.

Однако, по пути в ломбард преступники уронили телевизор, и он разбился. После чего грабители вернулись в дом пенсионера, забрали у него телефон и унесли бытовую технику.

Во ходе оперативно-розыскных работ правоохранители задержали злоумышленников. Ими оказались ранее судимые местные жители 33-х и 38-ми лет. Их арестовали.

Ранее мы сообщали, что на Днепропетровщине мэра задержали на взятке