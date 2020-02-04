На Днепропетровщине маленькому сыну прокурора подарили два дома на берегу (видео)

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На Днепропетровщине сын прокурора еще в двухмесячном возрасте стал владельцем роскошной недвижимости – двух домов на берегу реки. Об этом нам стало известно из материала на сайте 49000.com.ua, который ссылается на расследование, проведенное организацией «Громконтроль».

Согласно полученной нами информации, речь в материале идет о руководителе Днепропетровской местной прокуратуры №3 Сергее Борисове.

Официальная зарплата прокурора, согласно декларации за прошлый год, составляла чуть более 50 тысяч гривен в месяц. При этом, во владении семейства Борисова находятся два дома на берегу Днепра с выходом на пляж, несколько автомобилей, девятиметровый катер, элитная недвижимость в Днепре и Кривом Роге. Причем, Борисов уже 28 лет работает в структуре прокуратуры и бизнесом никогда не занимался. В своем расследовании «Громконтроль» разобрался, как Борисов сколотил такое состояние и что прокурор «забыл» указать в своей декларации.

Как оказалось, у руководителя местной прокуратуры № 3 в Днепре существует некий загадочный фан-клуб. Иначе трудно объяснить то, что прокурорскому семейству буквально подарили два дома на берегу Днепра. Владельцем фешенебельных домов стал на тот момент двухмесячный сын прокурора. К слову, берег возле этих домов окружен забором, что является незаконным. Еще один земельный участок за неведомые заслуги Борисову передала в пользование 80-летняя Анна Завязун, которая, в свою очередь, арендует этот участок у территориальной общины Днепра.

Помимо этого, активисты «Громконтроля» узнали, что у прокурора есть девятиметровый катер. Что интересно, этого катера нет ни в декларации, ни в реестре плавсредств. При этом, стоимость этого призрачного катера, по самым скромным оценкам, от 32 до 55 тысяч евро. То есть, чтобы накопить на катер из зарплаты, семье Борисова пришлось бы голодать, как минимум, 17 лет. Хотя, возможно, не умереть от голода, пока семейство копит на катер прокурору помогал его брат — Александр Борисов. Ему тоже невероятно везет с подарками.

Например, в 2011 году ему подарили 18 соток также на берегу Днепра, возле ресторана «Адмирал Нельсон». С учетом того, каким количеством земли владеют прокурор и его брат на берегах Днепра, можно предположить, что пропитание семье они обеспечивали рыбой. Однако, если серьезно, то на кадастровой карте за Александром Борисовым записано лишь десять соток в том районе. Это означает, что брат прокурора либо незаконно захватил прибрежную зону, либо произошла очередная загадочная история, в результате которой брату прокурора разрешили пользоваться дополнительным куском земли в лакомой прибрежной зоне.

Еще интереснее выглядит недвижимость супруги Сергея Ирины. Некая добрая душа продала Ирине Борисовой элитную квартиру на 134 квадратных метра в Кривом Роге всего за 70 тысяч гривен. При том, что реальная рыночная цена этой недвижимости — около двух миллионов гривен. Не менее добрые люди подарили Ирине также 371 квадрат коммерческой недвижимости в Днепре на улице Гоголя. Причем сама Ирина, видимо также занимается благотворительность, отдавая в аренду эту недвижимость всего за 6 гривен за квадратный метр. С учетом того, что Гоголя — это почти центр города, то рыночная стоимость аренды одного квадрата в этом районе колеблется 200-300 гривен. Конечно, это похоже, скорее, на уклонение от налогов, но этим должны заниматься уже более компетентные органы.

Не менее успешна и старшая дочь Сергея Борисова, которая в свои 21 год уже прокурор и приобрела себе квартиру на 91 квадрат прямо в здании прокуратуры Самарского районе. Конечно, это несравнимо с ее двухмесячным братом, который владеет двумя домами на берегу Днепра, но также впечатляет. При этом, у семейства вот уже несколько лет лежит неприкосновенный депозит на 7 миллионов гривен, который, к слову, тоже не указан в декларации.