В правительстве задумались об отмене двойных платежек за газ

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В Кабинете Министров Украины уже задумались о том, чтобы прекратить эксперимент с разделением газовых платежей надвое. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте Факты, который ссылается на прямой эфир программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, в которой принимал участие министр энергетики Алексей Оржель.

С 1 января 2020 года жителям приходят два счета: за природный газ и за его транспортировку. Нововведение вызвало бурное возмущение у многих украинцев.

«Разрабатывается механизм, чтобы не было отдельных платежек. Чтобы была отдельная статья (расходов), которую нужно оплатить, но не две платежки. Чтобы не раздражать украинцев», —заявил министр энергетики Алексей Оржель в эфире программы «Свобода слова».

Сам министр не видит крамолы в том, что ряду абонентов, которые не пользуются газом, все равно приходят счета за транспортировку голубого топлива. Это так называемая абонплата за функционирование газовой инфраструктуры.

«Чтобы вся инфраструктура работала, у нас есть инфраструктурная составляющая в тарифах. Возможность в любой момент открыть трубу и получить газ — это стоит денег. Есть постоянные расходы, есть вещи, в которые все равно нужно вкладываться, даже если ты их не потребляешь», — объяснил Оржель.