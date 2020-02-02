Держава збирається продати Хортицю

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Національний заповідник Хортиця – серед об’єктів, які держава має намір продати. Про це нам стало відомо з повідомлення на сайті 0619, який посилається на урядовий портал.

Згідно отриманої нами інформації, на урядовому порталі виконавчої влади України, був опублікований Інвестиційний атлас країни.

Інвестиційний атлас України - видання спеціально розроблене для зарубіжних інвесторів, щоб привернути увагу до інфраструктурних об`єктів, що вимагають капіталовкладення.

Серед об’єктів, які розміщені в атласі – національний заповідник Хортиця.

Виставлено Хортицю, з підписом «Мета проекту - перетворити найбільший острів з історичним тлом в міжнародний туристичний центр».

Що стосується інших об’єктів Запорізької області, в атласі є аеропорт «Запоріжжя». Журналісти зазначають, що він є власністю міста, а не держави. Вони здивовані, як в такому разі об’єкт міг потрапити до атласу.

В атласі можна побачити обленерго, в тому числі, і «Запоріжжяобленерго». Більша частина акцій належить державі, але 12,3% належать кіпрській компанії Ігоря Коломойського й Констянтина Григорошина, а 16,52% кіпрській компанії Ігоря Суркіса. На Запоріжжі остерігаються, що якщо обленерго стане повністю приватним, власники будуть встановлювати тарифи, які їм заманеться.