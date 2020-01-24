Вісім нових правил платежів за газ. Будьте уважні!

24 січ. 2020
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Пропонуємо вашій  увазі вісім правил, які потрібно знати при сплаті рахунків за газ. Незнання деяких з них може обернутися штрафами, і платити доведеться удвічі більше.

Отже, 8 основних правил:

1.Дві платіжки

З 1 січня оператори газорозподільних систем (облгази / газзбути) виставляють вартість за газ в двох платіжках. Окремо – за спожитий газ і окремо – за його розподіл (доставку) споживачеві.

При цьому тарифи за розподіл в кожному регіоні різні.

2.Два подорожчання

З січня тарифи на розподіл газу, які раніше закладалися в загальну платіжку, виросли на 46%. З 1 липня піде ще одне подорожчання – на 20%.

Нові тарифи стосуються 44 облгазів. Зараз тариф для них за доставку газу становить від 0,28 до 1,99 гривні за куб. м в залежності від регіону, з 1 липня – від 0,28 грн (Київгаз) до 2,73 грн (Спектргаз, Львів) за 1 куб. м в місяць.

3.Як рахується платіж за доставку

Тариф за розподіл газу визначається в залежності від споживання за попередній «газовий рік» (з 1 жовтня по 30 вересня). Обсяг спожитого газу множиться на тариф на розподіл і ділиться на 12 (число місяців в році).

Отримана сума і є щомісячною платою за доставку газу, яка індивідуальна для кожного споживача. Тобто у різних споживачів – різні суми платежів за доставку газу.

4.У різні місяці

Платіжка за доставку газу буде приходити на місяць раніше платіжки за його споживання. Наприклад, в лютому прийдуть платіжка за спожитий газ в січні (без доставки) і платіжка за його доставку в лютому. Однак в січні 2020 року приходять платіжки за грудень 2019 (загальна за споживання газу і його доставку, за старими правилами) і платіжка за доставку газу в січні (за новими правилами).

Таким чином, через перехід в січні платіж за доставку газу в рахунках українці побачать двічі (в грудневій загальній, і січневій окремій).

5.Як дешевше

Сума платежу за доставку газу не змінюватиметься протягом року, тому є сенс оплатити її наперед, щоб не переплачувати за банківську комісію, яка в деяких випадках може бути порівнянною з сумою самого платежу. Це актуально тим, хто живе в глибинці, споживає газу трохи і користується місцевим відділенням банку з високою комісією.

При вартості послуги розподілу газу, наприклад, 15 грн в місяць, банківська комісія в місцевому відділенні за разовий платіж може скласти ті ж 15 грн (а при монопольному становищі і дорожче). Тому має сенс послугу доставки газу оплатити відразу за кілька місяців. Вартість послуги за місяць не змінюється (п.3), тому суму наперед вирахувати нескладно без ліку, так як вона дорівнює сумі в першій платіжці за доставку газу (за січень).

Однак важливо пам’ятати, що з 1 липня тариф на розподіл дорожчає, тобто збільшиться і плата за місяць. Тобто в платіжці за доставку газу, яка прийде в липні, буде інша сума. Тому краще або дочекатися рахунку від розподільчої компанії в липні, або кинути аванс, а потім врахувати його в майбутню оплату. Це дозволить уникнути штрафної пені.

6.Платіж з мобільного

Якщо з якихось причин ви не можете зробити платіж в строк, наприклад, немає доступу в особистий кабінет через відсутність інтернет-з’єднання, а поруч немає банку, пам’ятайте, що платіж можна зробити і з мобільного. Як саме – треба запитати у вашого оператора. На даний момент таку послугу надає «Київстар». Можливо, така функція з’явиться і у інших операторів.

7.Лічильник не врятує

Оплата за доставку газу проводиться завжди, незалежно від того, споживається газ за фактом чи ні. Лічильник ж фіксує тільки обсяг спожитого газу, тобто має відношення тільки до однієї з платіжок.

Тому тим, хто газ по факту не споживає, наприклад, поїхав на кілька місяців або років, щоб не отримувати рахунки за розподіл газу і щоб борг не накопичувався, має сенс оформити собі відключення послуги, тобто повністю відрізуватися від системи газорозподілу.

8.Терміни оплати

Оплату за споживання газу газопостачальні компанії рекомендують здійснювати протягом 5 днів після отримання рахунку. Оплата за розподіл газу має точні терміни погашення.

Згідно з новими правилами, за послугу розподілу (доставки) газу промисловим споживачам необхідно сплатити до 1-го числа наступного місяця (за лютий – до 1 березня). Але у населення кінцевий термін оплати раніше – до 20 числа поточного місяця (за лютий – до 20 лютого).

За кожен день прострочення оплати після цього терміну продавець має право нарахувати штраф – компенсацію в сумі, що дорівнює тарифу за кожний прострочений день. Тобто по факту за кожен прострочений день доведеться сплатити подвійний тариф за день доставки. Наприклад, при несплаті рахунку за доставку газу в 200 грн за місяць платіж з урахуванням компенсації може скласти вже 400 грн. Розподільна компанія має право нарахувати таку пеню, але може цього і не робити на свій розсуд.

Джерело

Автор: Администратор

Автор: Администратор

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