Детский хор из Днепра стал интернет-сенсацией (ВИДЕО)

Детский хор из Днепра COLOR MUSIC покорил интернет своими каверами на песни известных зарубежных исполнителей. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте Відкритий.

Песня группы Coldplay Something Just Like This в исполнении ребят произвела настоящий фурор, выбралась в “тренды” YouTube и собрала более 13 миллионов просмотров. Также на канале детского хора есть каверы на песни известного поп-певца Джоша Гробана, Moana и Эда Ширана. Жители Днепра могли недавно слышать молодых талантов на центральном вокзале города, где они исполняли рождественские песни и создавали атмосферу настоящего праздника.

Автор: Екатерина Андрус