На Донбасі сьогодні загинув український військовий (фото)

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Сьогодні, 22 січня, на Донбасі знову втрата. Загинув український військовий. Про це нам стало відомо з вечірнього брифінгу ООС.

Згідно отриманої нами інформації, упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також була присутня снайперська активність.

Два обстріли по нашим позиціям відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

поруч з Павлополем – з ручного протитанкового гранатомету;

неподалік Талаківки – з великокаліберного кулемету, стрілецької зброї, а також снайперської гвинтівки.

Два ворожих обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поблизу Майорська – з великокаліберного кулемету;

в районі населеного пункту Шуми – з автоматичного станкового гранатомету.

Вже відоме ім’я та причина загибелі українського військового. Це Микола Сорочук з Волині.

Про його загибель повідомила на своїй сторінці в Фейсбуці волонтер-медик Ярина Чорногуз. Дівчина написала:

«Сьогодні з життя пішов хлопець, якого я любила. Люблю

Сьогодні вночі він писав мені, що шкодує що не зміг учора мене побачити й почути. А сьогодні зранку його вже нема. Я не вірю в це. Не вірю, що ніколи не почую цей голос більше

У голові постійно його оце "Ластівонько", воно зі мною

Хай слово мир застрагяне вам у горлі і "вженета війна" так само.

Я хочу смерті тому снайперу, який це зробив. І він її отримає».

Згодом про смерть військового в коментарі ЗМІ заявив також очільник Луцької РДА Тарас Яковлєв.

Раніше ми повідомляли про те, що загиблі на Донбасі 19 січня теж загинув один військовий. А 18 січня один український воїн загинув і ще 10 отримали поранення.

Також ми повідомляли, що на Донбасі ситуація серйозно загострилася.

Автор: Екатерина Андрус