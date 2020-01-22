Пташиний грип в Україні: не купуйте курятину та яйця на стихійних ринках

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В Україні вперше за останні три роки зафіксовані масові випадки пташиного грипу. Щоб унебезпечити себе, українцям радять дотримуватись певних рекомендацій. Про це нам стало відомо у прес-службі Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Українцям варто тимчасово відмовитися від купівлі курятини і яєць у місцях стихійної торгівлі для уникнення поширення пташиного грипу.

"Під час спалахів пташиного грипу не рекомендовано купувати продукти птахівництва, а саме тушки птахів та яйця, у місцях стихійної торгівлі. Ці продукти потрібно купувати тільки на офіційних ринках, у магазинах і офіційній торговій мережі. Також м'ясо птиці не варто вживати без попередньої термічної обробки", - заявив начальник Управління здоров'я та благополуччя тварин Держпродспоживслужби Микола Сонько.

Також він пояснив, що пташиний грип є транскордонним захворюванням, яке неможливо зупинити на кордоні, оскільки основним фактором поширення є інфіковані дикі перелітні птахи.

"Під час спалаху пташиного грипу серед птахів існує можливий ризик і для людей внаслідок безпосередніх чи близьких контактів з інфікованими птахами. Однак наразі немає зареєстрованих випадків, щоб джерелом захворювання людей на пташиний грип було пташине м'ясо чи яйця, але аби убезпечити себе від негативних наслідків, слід утриматися від купівлі м'яса птиці у місцях стихійної торгівлі", - додав Сонько.

Як наголосили в управлінні Держпродспоживслужби у Вінницькій області, у 3-х птахівничих господарствах нараховується 116 тис. голів птиці, станом на 09:00 21 січня умертвлено безкровним методом та спалено 22 тис. голів птиці.

"Лабораторні дослідження встановили діагноз "грип птиці" типу А, субтипу H 5. Наразі продовжуються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника грипу птиці", - додали у службі.

Остання велика епідемія пташиного грипу спостерігалася в Європі взимку 2016-2017 років - збудник захворювання потрапив разом з перелітними птахами з Азії. Тоді довелося вбити сотні тисяч птахів, щоб запобігти подальшому поширенню вірусу.

Автор: Екатерина Андрус