В Україні з'явилася єдина гаряча лінія з порятунку тварин

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Центр порятунку диких, екзотичних і домашніх тварин «Добрий будинок Фельдман Екопарк» відкрив всеукраїнську інформаційну гарячу лінію для надання допомоги тваринам. По це нам стало відомо з матеріалу видання «День».

Згідно отриманої нами інформації, отримати кваліфіковану консультацію та, в разі необхідності, викликати рятувальників для допомоги тваринам можна буде за єдиним номером 0-800-302-303. Зараз лінія працює в тестовому режимі. Всі дзвінки безкоштовні.

- Проблеми тварин в Україні багатогранні: вони гинуть від браконьєрів і втрачають середовище проживання, їх вбивають на догоду любителям хутра і травлять для навчання мисливських собак, їх збивають автомобілі і не менше, ніж люди, вони переживають жах в зоні військових дій. А домашні улюбленці дуже часто опиняються на вулиці або страждають від жорстокого поводження. Фельдман Екопарк - народний парк. Всі благі починання ми підтримуємо і допомагаємо реалізовувати. Так, волонтери об'єдналися і створили на нашій базі службу допомоги тваринам «Добрий дім», - підкреслив засновник Фельдман Екопарк, Олександр Фельдман.

- З самого заснування вони займаються допомогою тваринам, які потрапили в біду: як диким, так і домашнім. Спочатку ця робота обмежувалася рамками Харкова і області, але з часом стало зрозуміло, що в Україні ніяк не координуються зусилля фахівців та волонтерів, що займаються порятунком тварин. І люди, що виявили тварину, яка потребує допомоги, дуже часто просто не знають, куди їм звертатися. Для вирішення цієї проблеми і створено всеукраїнську мережу, - додав Фельдман.

Кожен, хто виявив тварину, яку поранено або яка потрапила в неприродне і небезпечне середовище, дитинчат, які втратили батьків, кинутих домашніх тварин, або зіткнувся з випадками жорстокого поводження, може звертатися за телефоном гарячої лінії. Тут йому нададуть професійну консультацію про те, як потрібно діяти в кожному конкретному випадку і зв'яжуть з необхідними службами. «Добрий дім Фельдман Екопарк» вже налагодив партнерські відносини з декількома десятками організацій в більшості великих міст України, що займаються допомогою тваринам. А в разі, якщо ситуація вимагає цього, фахівці «Доброго будинку Фельдман Екопарк» завжди готові виїхати для порятунку постраждалих. Гаряча лінія працює щодня з 9:00 до 21:00.

Нагадаємо, що «Добрий дім» займається допомогою тваринам з 2010 року. У 2013 році він був перетворений у Всеукраїнську службу порятунку диких, екзотичних і домашніх тварин «Добрий дім Фельдман Екопарк». Мета проекту - порятунок тварин від жорстокого поводження, допомога пораненим і тваринам, що потрапили в біду, зменшення кількості безпритульних тварин з використанням гуманних методів. За роки роботи вже врятовано близько 4 тис. диких тварин, знайдений новий будинок для 18 тис. домашніх улюбленців. Програма реалізується під патронатом Міжнародного благодійного фонду «Фонд Олександра Фельдмана».

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Автор: Екатерина Андрус