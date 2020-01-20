Кабмин обнародовал зарплаты министров

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Кабинет министров обнародовал список зарплат министров после скандала вокруг "космических" окладов и премий членов Кабмина. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте ubr.ua.

Согласно полученной нами информации, больше всех получил министр внутренних дел Арсен Аваков, его средняя заработная плата за четыре месяца, с сентября по декабрь 2019 года, составила более 100 тыс. грн.

Самая маленькая – у министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета – чуть более 32 тыс. грн. Глава правительства Алексей Гончарук расположился на 10 месте из 18-ти с зарплатой почти 60,5 тыс. грн.

Средняя зарплата министров в 2019 году без учета единовременной материальной помощи:

Министр внутренних дел Арсен Аваков – 100 041 грн.

Министр развития общин и территорий Алена Бабак – 84 318 грн.

Министр экономразвития Тимофей Милованов – 83 947 грн.

Министр юстиции Денис Малюська – 75 734 грн.

Министр соцполитики Юлия Соколовская – 65 317 грн.

Министр образования и науки Анна Новосад – 63 446 грн.

Министр финансов Оксана Маркарова – 62 075 грн.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко – 62 069 грн.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель – 61 299 грн.

Премьер-министр Алексей Гончарук – 60 479 грн.

Вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба – 58 652 грн.

Вице-премьер-министр Михаил Федоров – 55 664 грн.

Министр по делам ветеранов и временно оккупированных территорий Оксана Коляда – 46 688 грн.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий – 44 527 грн.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая – 41 940 грн.

Министр обороны Андрей Загорднюк – 41 982 грн.

Министр культуры, молодежи и спорта Владислав Бородянский – 38 512 грн.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет – 32 386 грн.

Напомним, в правительстве пообещали ежемесячно публиковать доходы чиновников после разгоревшегося скандала. Кабмин также установил сетку должностных окладов министров и замов. Размер премий может достигать 200% окладов.

Автор: Екатерина Андрус