В Украине трижды повысят пенсии в этом году

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В 2020 году украинцев ждут три пересчета пенсий, которые связаны с индексацией и новыми пенсионными программами. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте Акценты.

Согласно полученной нами информации, в марте 2020 года пенсии украинцев индексируют, ожидается их повышение на 12-15%. Индексацию проведут по формуле "50% инфляции + 50% изменения средней зарплаты за минувший год".

С 1 июля пенсии украинцев снова вырастут, так как минимальная пенсия будет повышаться вместе с изменениями прожиточного минимума - "минималка" увеличится на 74 грн - с 1638 до 1712 грн.

1 декабря 2020 года минимальный размер выплат возрастет еще на 57 грн. Таким образом, до конца года минимальная пенсия составит 1769 грн.

Ранее мы сообщали, каким категориям пенсионеров повысили пенсии с 1 января 2020 года

Автор: Екатерина Андрус