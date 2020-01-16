В Украину пришел «озверевший» грипп: как уберечься от самого худшего

- 16 січ. 2020
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В Украине свирепствует опасный вирус гриппа, который может быстро вызвать пневмонию и летальный исход. Об этом нам стало известно из сообщений в различных СМИ и в социальных сетях. Медики бьют тревогу и рассказывают, как уберечься от самого страшного.
Так, врач-иммунолог Хмельницкой областной больницы Галина Грановская вчера, 15 января опубликовала на своей странице в Фйсбуке пост следующего содержания:
«Значит, так. Пришел грипп. Причем озверевший.
Практически на моих глазах у здорового, крепкого мужчины за несколько часов от начала гриппа развилась пневмония. Медики поймут - пневмония эта была вирусная. А это означает, что грипп в этом году злющий.
Тех, кто успел вакцинироваться, поздравляю.
Тем, кто не успел - пара рекомендаций от простого врача.
Если заболели - ни в коем случае не пытайтесь маскировать симптомы и ходить на работу! Это очень небезопасно для вас и может закончиться смертью для кого-то, кого вы заразите в транспорте или на работе. Особенно опасен такой грипп беременным женщинам.
Заболев, не воплощайте в жизнь самых чудовищных рецептов «народной медицины» - водку с перцем, горчичники, сауну, обжигающий чай с малиной, молоко с маслом, иммуностимуляторы, луковый сок в нос и проч. С самого начала заболевания пейте много воды и контролируйте температуру с помощью парацетамола или ибупрофена (ни в коем случае не с помощью аспирина!).
Помните - для гриппа не характерен кашель. Покашливание просто за счет немного раздраженного горла - да, но не кашель. Если вы закашляли - есть вероятность, что инфекция начинает добираться до легких.
Что очень характерно для вирусной пневмонии - быстрое нарастание страшной слабости и одышки. Просто на глазах. Если у вас появилось что-то похожее, вы должны максимально быстро добраться до инфекционной больницы. Поверьте, как бы ни была вам неприятна мысль о больнице, в данном случае именно в этом ваше спасение. Там вам начнут интенсивную терапию противовирусным препаратом (тамифлю) и, чаще всего, двумя антибактериальными препаратами. И спасут вашу жизнь. В прямом смысле слова.
Ни в коем случае не терпите до последнего! Иначе можно действительно дотерпеться до фатального исхода!
Здравомыслие и хорошо работающий инстинкт самосохранения - наше всё».
В СМИ сообщают о том, что на данный момент опасный грипп чаще фиксируется западных областях Украины.
Врач-пульмонолог Тернопольськой городской коммунальной больницы №2 Алла Пастернак рассказала журналистам, что у 50 человек диагностировали одинаковый ход болезни. Сначала они слегли с лихорадкой и кашлем, а также высокой температурой, которая ничем не сбивалась.
Пневмония является одной из форм острой респираторной инфекции, воздействующей на легкие. Легкие состоят из мелких мешочков, называемых альвеолами, которые при дыхании у здорового человека наполняются воздухом.
При пневмонии альвеолы заполняются гноем и жидкостью, что делает дыхание болезненным и ограничивает поступление кислорода. Низкая насыщеность крови кислородом приводит к повреждению внутренних органов, в первую очередь мозга и сердца.
Пневмония вызывается целым рядом возбудителей инфекции, включая вирусы, бактерии и грибки. Симптомы вирусной и бактериальной (наиболее распространенной) пневмонии схожи. Характерным симптомом для пневмонии является дыхательная недостаточность, которая проявляется учащенным дыханием или даже одышкой.
Типичными симптомами для всех видов пневмоний являются:
- повышение температуры до 39 °С
- бледность кожных покровов
- боль в груди при кашле
- кашель c отделением мокроты
- потливость
- резкая слабость
- отставание в дыхании пораженной части грудной клетки от здоровой.
Отмечается, что именно из западных областей десять лет назад начался сезон пандемического гриппа, от осложнений которого умерло 400 человек.
Специалисты считают, что в 2020 году гриппом переболеют около шести миллионов людей. Возможный пик эпидемии ожидается в последнюю неделю января.
Автор: Екатерина Андрус
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