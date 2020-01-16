В Украину пришел «озверевший» грипп: как уберечься от самого худшего

Завантажте мобільний додаток сайту

В Украине свирепствует опасный вирус гриппа, который может быстро вызвать пневмонию и летальный исход. Об этом нам стало известно из сообщений в различных СМИ и в социальных сетях. Медики бьют тревогу и рассказывают, как уберечься от самого страшного.

Так, врач-иммунолог Хмельницкой областной больницы Галина Грановская вчера, 15 января опубликовала на своей странице в Фйсбуке пост следующего содержания:

«Значит, так. Пришел грипп. Причем озверевший.

Практически на моих глазах у здорового, крепкого мужчины за несколько часов от начала гриппа развилась пневмония. Медики поймут - пневмония эта была вирусная. А это означает, что грипп в этом году злющий.

Тех, кто успел вакцинироваться, поздравляю.

Тем, кто не успел - пара рекомендаций от простого врача.

Если заболели - ни в коем случае не пытайтесь маскировать симптомы и ходить на работу! Это очень небезопасно для вас и может закончиться смертью для кого-то, кого вы заразите в транспорте или на работе. Особенно опасен такой грипп беременным женщинам.

Заболев, не воплощайте в жизнь самых чудовищных рецептов «народной медицины» - водку с перцем, горчичники, сауну, обжигающий чай с малиной, молоко с маслом, иммуностимуляторы, луковый сок в нос и проч. С самого начала заболевания пейте много воды и контролируйте температуру с помощью парацетамола или ибупрофена (ни в коем случае не с помощью аспирина!).

Помните - для гриппа не характерен кашель. Покашливание просто за счет немного раздраженного горла - да, но не кашель. Если вы закашляли - есть вероятность, что инфекция начинает добираться до легких.

Что очень характерно для вирусной пневмонии - быстрое нарастание страшной слабости и одышки. Просто на глазах. Если у вас появилось что-то похожее, вы должны максимально быстро добраться до инфекционной больницы. Поверьте, как бы ни была вам неприятна мысль о больнице, в данном случае именно в этом ваше спасение. Там вам начнут интенсивную терапию противовирусным препаратом (тамифлю) и, чаще всего, двумя антибактериальными препаратами. И спасут вашу жизнь. В прямом смысле слова.

Ни в коем случае не терпите до последнего! Иначе можно действительно дотерпеться до фатального исхода!

Здравомыслие и хорошо работающий инстинкт самосохранения - наше всё».

В СМИ сообщают о том, что на данный момент опасный грипп чаще фиксируется западных областях Украины.

Врач-пульмонолог Тернопольськой городской коммунальной больницы №2 Алла Пастернак рассказала журналистам, что у 50 человек диагностировали одинаковый ход болезни. Сначала они слегли с лихорадкой и кашлем, а также высокой температурой, которая ничем не сбивалась.

Пневмония является одной из форм острой респираторной инфекции, воздействующей на легкие. Легкие состоят из мелких мешочков, называемых альвеолами, которые при дыхании у здорового человека наполняются воздухом.

При пневмонии альвеолы заполняются гноем и жидкостью, что делает дыхание болезненным и ограничивает поступление кислорода. Низкая насыщеность крови кислородом приводит к повреждению внутренних органов, в первую очередь мозга и сердца.

Пневмония вызывается целым рядом возбудителей инфекции, включая вирусы, бактерии и грибки. Симптомы вирусной и бактериальной (наиболее распространенной) пневмонии схожи. Характерным симптомом для пневмонии является дыхательная недостаточность, которая проявляется учащенным дыханием или даже одышкой.

Типичными симптомами для всех видов пневмоний являются:

повышение температуры до 39 °С

бледность кожных покровов

боль в груди при кашле

кашель c отделением мокроты

потливость

резкая слабость

отставание в дыхании пораженной части грудной клетки от здоровой.

Отмечается, что именно из западных областей десять лет назад начался сезон пандемического гриппа, от осложнений которого умерло 400 человек.

Специалисты считают, что в 2020 году гриппом переболеют около шести миллионов людей. Возможный пик эпидемии ожидается в последнюю неделю января.

Автор: Екатерина Андрус