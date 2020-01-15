Категории пенсионеров, которым повысили пенсии с 1 января

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В Украине повысили выплаты трем категориям пенсионеров. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте ЮРЛИГА.

Согласно полученной нами информации, военным и другим лицам, которым пенсия назначена по Закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» до 1 марта 2018 года и пересчитана с 1 января 2018 года, пенсия будет выплачиваться в повышенном размере с учетом 100 процентов суммы повышения пенсии, определенного на 1 марта 2018 года.

В свою очередь, полицейским с 1 января 2020 года выплачивается пенсия, которая с 1 января 2016 года рассчитана из размера денежного обеспечения по приравненной должности полицейского (с учетом доплат к предыдущему размеру пенсии, повышений, индексации и других доплат (кроме повышений, дополнительной пенсии, целевого пособия, пенсии за особые заслуги перед Украиной).

Кроме того, правоохранителям ежемесячно будет компенсироваться неполученная разница между месячным размером повышенной пенсии, рассчитанной с 1 января в 2016 г., и месячным размером пенсии, полученной с 1 января в 2016 г. по 31 декабря в 2017 г. Доплаты будут проводить до полного погашения суммы разницы.

Выплаты предусмотрены постановлением Кабмина от 24 декабря 2019 года № 1088.

Еще одна категория пенсионеров, кто может рассчитывать на повышение, — пенсионеры, достигшие 65 лет и имеющие длительный страховой стаж (не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин). Им Пенсионный фонд повысит пенсию, исходя из минимальной зарплаты 4 723 гривни.

Соответствующие изменения регулируются Законом «О Государственном бюджете Украины на 2020 год». И, в связи с этим, с 1 января 2020 года будет совершен перерасчет минимального размера пенсионных выплат для неработающих пенсионеров в возрасте 65 лет и старше.

Как следствие, минимальный размер пенсии по возрасту, установленный для указанной выше категории лиц в размере 40% новой величины минимальной заработной платы, с 1 января 2020 года увеличится до 1889,20 грн.

Перерасчет пенсий будет осуществляться автоматизированным способом по материалам пенсионных дел. Также в Пенсионном фонде указали, что для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.

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Автор: Екатерина Андрус