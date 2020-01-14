Чудо под старый Новый год: в Днепровском роддоме один за другим на свет появились 11 мальчиков

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В Днепровском родильном перинатальном центре больницы №9 произошло настоящее чудо. Об этом нам стало известно из сообщения на страничке указанного медицинского учреждения.

Сказать, что врачи изумлены – ничего не сказать. Они утверждают, что за всю историю роддома такого случая ни разу не было. И называют это новогодним чудом.

В ночь с 13 на 14 января 2020 года медики приняли 11 родов. На свет один за другим появились 11 мальчиков подряд!

«Все началось давным-давно, когда ещё в нашем роддоме появился на свет Петр...

А сегодня он, отец новорожденного сына, на старый Новый год пришел к нам "посевать"... И случилось чудо!», - говорят они.

Петр, Флора и сын Радмир

«Очень удивлены, но при этом безмерно рады и желаем счастливым семьям вырастить надежных мужчин, будущих отцов и защитников!»

Автор: Екатерина Андрус