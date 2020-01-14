ПриватБанк предупреждает о новом виде мошенничества

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ПриватБанк сообщил клиентам об активизации с начала 2020 года нового вида мошенничества и призывал быть максимально осторожными. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте delo.ua.

Согласно полученной нами информации, речь идет о таком виде мошенничества, как "призовые опросы" в соцсетях, мессенджерах и на мошеннических сайтах, где под предлогом выплаты денежных призов за ответы на несколько простых вопросов мошенники получают доступ к личным финансовым данным людей и списывают деньги с карточек.

Как сообщила пресс-служба финучреждения, ПриватБанк никогда не организовывал и не проводит в мессенджерах, соцсетях или на других интернет-ресурсах викторин или опросов с выплатой денежных призов.

"Если вы получили предложение об участии в "призовом" опросе, переходить по ссылкам на сайт мошенников или указывать свои личные данные нельзя. Вы не только гарантированно потеряете деньги через "комиссию" за выигрыш, но и дадите мошенникам использовать данные карточек для кражи средств. Служба безопасности ПриватБанка принимает необходимые меры для блокировки мошеннических ресурсов, счетов и карт мошенников", — говорится в заявлении пресс-службы финучреждения.

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Автор: Екатерина Андрус