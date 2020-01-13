С 16 января вся реклама должна быть на украинском языке

- 13 січ. 2020
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С четверга, 16 января, вступают в силу нормы статьи 32 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте РБК-Украина, который ссылается на со пресс-службу Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Согласно полученной нами информации, кроме этого, телерадиоорганизации зарубежного вещания, телерадиоорганизации, вещающих одной или несколькими официальными языками Европейского союза, наряду с государственным языком могут размещать рекламу официальных языках ЕС.
В средствах массовой информации, издаваемых на одном из официальных языков Евросоюза, допускается размещение рекламы на том языке, на котором выдается такой печатное средство массовой информации.
Также данным законом были внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми определено, что нарушение требований закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" о применении государственного языка в сфере рекламы влекут за собой наложение штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или предупреждение, если нарушение совершено впервые.
Автор: Екатерина Андрус
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