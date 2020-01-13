С сегодняшнего дня в Украине используются только банковские счета IBAN

- 13 січ. 2020
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Сегодня, 13 января 2020 года, состоялся окончательный переход всех расчетов клиентов банков на международный стандарт IBAN. Об этом NNS стало известно из сообщения пресс-службы Национального банка Украины.
В сообщении отмечается, что с сегодняшнего дня клиенты банков могут проводить расчеты исключительно с использованием счетов в формате IBAN.
«Благодаря сокращению количества реквизитов использование этого международного стандарта делает оформление расчетных документов более комфортным», — уведомили в НБУ.
Что такое IBAN и зачем он нужен, об этом рассказали в Минфин.
IBAN — это международный номер банковского счета (англ. International Bank Account Number).
Он состоит из 29 буквенно-цифровых символов в такой последовательности:
код Украины — UA-2 буквы;
контрольный разряд — 2 цифры;
код банка — 6 цифр;
счет — длина номера счета нефиксирована (до 31 октября — от 5 до 14 символов, с 1 ноября — от 5 до 19 символов).
Автор: Маруся Оффон
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