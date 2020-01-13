С сегодняшнего дня в Украине используются только банковские счета IBAN

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Сегодня, 13 января 2020 года, состоялся окончательный переход всех расчетов клиентов банков на международный стандарт IBAN. Об этом NNS стало известно из сообщения пресс-службы Национального банка Украины.

В сообщении отмечается, что с сегодняшнего дня клиенты банков могут проводить расчеты исключительно с использованием счетов в формате IBAN.

«Благодаря сокращению количества реквизитов использование этого международного стандарта делает оформление расчетных документов более комфортным», — уведомили в НБУ.

Что такое IBAN и зачем он нужен, об этом рассказали в Минфин.

IBAN — это международный номер банковского счета (англ. International Bank Account Number).

Он состоит из 29 буквенно-цифровых символов в такой последовательности:

код Украины — UA-2 буквы;

контрольный разряд — 2 цифры;

код банка — 6 цифр;

счет — длина номера счета нефиксирована (до 31 октября — от 5 до 14 символов, с 1 ноября — от 5 до 19 символов).

Автор: Маруся Оффон