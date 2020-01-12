В Украине запустили новый сервис для безработных

12 січ. 2020
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В Украине стартовал новый проект по трудоустройству украинцев, который предусмотрен программой деятельности правительства. Образовательный портал запустила Госслужба занятости. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте ubr.ua.

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Пресс-служба ведомства сообщает, что с помощью портала украинцам будет легче найти работу. Кроме того, у граждан появится возможность пройти профессиональное обучение.

"Новый сервис поможет безработным развивать собственные навыки, необходимые для успешного трудоустройства, получить новые компетенции и пройти профессиональное обучение", – отметила директор Государственного центра занятости Ольга Макогон.

Новый сервис позволит:

  • развивать личные компетенции, востребованные на рынке труда;
  • получить актуальную информацию по поиску работы и подбору персонала;
  • научиться составлять резюме современного формата;
  • подготовиться к собеседованию с работодателем;
  • выбрать образовательные курсы и вебинары для безработных, в том числе те, которые проводятся центрами профессионально-технического образования Госслужбы занятости.

На сайте будут периодически появляться новые образовательные программы, разработанные совместно с работодателями. Украинцы также смогут принять участие в вебинарах и дистанционном обучении. Большинство материалов на сайте будут доступны в видеоформате.

Автор: Администратор

Всі новини на сайті NNS. Останні події в Україні та світі

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