В Украине запустили новый сервис для безработных

- 12 січ. 2020
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В Украине стартовал новый проект по трудоустройству украинцев, который предусмотрен программой деятельности правительства. Образовательный портал запустила Госслужба занятости. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте ubr.ua.
Пресс-служба ведомства сообщает, что с помощью портала украинцам будет легче найти работу. Кроме того, у граждан появится возможность пройти профессиональное обучение.
"Новый сервис поможет безработным развивать собственные навыки, необходимые для успешного трудоустройства, получить новые компетенции и пройти профессиональное обучение", – отметила директор Государственного центра занятости Ольга Макогон.
Новый сервис позволит:
- развивать личные компетенции, востребованные на рынке труда;
- получить актуальную информацию по поиску работы и подбору персонала;
- научиться составлять резюме современного формата;
- подготовиться к собеседованию с работодателем;
- выбрать образовательные курсы и вебинары для безработных, в том числе те, которые проводятся центрами профессионально-технического образования Госслужбы занятости.
На сайте будут периодически появляться новые образовательные программы, разработанные совместно с работодателями. Украинцы также смогут принять участие в вебинарах и дистанционном обучении. Большинство материалов на сайте будут доступны в видеоформате.
Автор: Администратор
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