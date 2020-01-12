Українським школярам обіцяють безкоштовні подорожі країною

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Кабінет Міністрів України оприлюднив на урядовому порталі інформацію про запуск програми мобільності молоді, в рамках якої школярам забезпечать можливість безкоштовно пересуватися країною. Про це нам стало відомо з матеріалу на сайті newformat.info.

За словами Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, програма ставить за мету виховувати соціально активну, свідому молодь. Адже, як виявилося, більшість українських школярів не залишали межі своєї області протягом останніх 3 років.

Програма розпочне діяти вже у квітні 2020 року. Спочатку буде розроблена концепція програми, а її пілотні проекти запускатимуться між кількома регіонами України. На безкоштовні переїзди школярів по різних куточках України уряд закладає 500 млн гривень.

З якою метою стартує програма мобільності:

Розвивати самостійність у дітей шкільного віку.

Можливість пізнавати різноманіття нашої Батьківщини.

Формувати більш свідому суспільну позицію молоді.

Для освітніх закладів – це чудові нові можливості для шкільних екскурсій. Якщо програма запрацює, чимало дітей зможуть побувати за межами свого міста чи села, не створюючи проблеми для сімейного бюджету. Також можливістю варто скористуватися батькам школярів, які разом з дітьми можуть частіше влаштовувати сімейний цікавий відпочинок у виїзному форматі.

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Автор: Екатерина Андрус