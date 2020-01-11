В Украине разрешили проверки бизнеса без предупреждения

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Кабмин Украины разрешил инспекционные проверки бизнеса без предупреждения. Соответствующее постановление правительства №1132 вступило в силу 31 декабря 2019 года. Об этом нам стало известно из сообщений на сайтах legalhub.online и ubr.ua.

Согласно полученной нами информации, новый порядок не предусматривает предварительных предупреждений о проверках. Таким образом инспектор может прийти в любой день и в любое время.

Согласно новой редакции документа, в 2020 году основаниями для проведения инспекций будут:

обращение работника о нарушении в отношении него законодательства о труде;

обращение физлица, в отношении которого нарушены правила оформления трудовых отношений;

решение руководителя органа контроля о проведении инспекционных посещений, принятое по результатам анализа информации, полученной из СМИ, других источников, доступ к которым не ограничен законодательством;

решение суда;

сообщение должностных лиц органов госнадзора или правоохранителей об обнаруженных признаках нарушения законодательства о труде касательно неоформленных (или нарушения порядка оформления) трудовых отношений.

Продолжительность инспекционного посещения не может превышать 10 рабочих дней.

Сообщить о возможных нарушениях в конкретной компании могут такие инстанции:

Госстат:

о наличии задолженности по выплате зарплат.

Налоговая служба:

о несоответствии количества работников на предприятии объемам производства (выполненных работ, оказанных услуг) к средним показателям по соответствующему виду экономической деятельности;

о фактах нарушения законодательства о труде, выявленные в ходе проверок налоговыми инспекторами;

о фактах осуществления хозяйственной деятельности без госрегистрации.

Пенсионный фонд:

если работодатель платит как минимум 30% своих работников зарплату меньше "минималки";

о работодателях, которые не сообщили о принятии на работу того или иного сотрудника;

если на предприятии в течение месяца количество сотрудников, работающих на условиях неполного рабочего времени, увеличилось как минимум на 20%;

если физлицо выполняет работы или оказывает услуги по гражданско-правовым договорам одному работодателю более 1 года;

если у работодателя отсутствуют начисления заработной платы работникам в отчетном месяце, который завершился;

если на предприятии не проиндексировали зарплаты или работодатели, которые в течение года не проводили индексацию заработной платы или сумма повышения заработной платы оказалась меньше суммы начисленной индексации;

если в компании на гражданско-правовых договорах работают по меньшей мере 30% сотрудников;

если в компании с численностью 20 и более работников в течение месяца произошло сокращение на минимум 10% персонала.

Также на проверки инспекторы по труду смогут выходить по информации профсоюзов, если посчитают, что права их членов нарушаются.

Помимо этого, на проверки будут выходить по поручению премьер-министра Украины, по обращению уполномоченного Верховной Рады по правам человека, по запросу нардепов, а также в случае невыполнения требований предписания уже проведенной проверки.

"Вероятней всего, в первую очередь будут проверять работодателей, по которым поступает информация о нарушении законодательства о труде от физлиц, органов государственной власти, а также в отношении которых такие проверки не проводились вообще или осуществлялись более шести месяцев назад", — заметила в разговоре с UBR.ua адвокат АО "Лещенко, Дорошенко и партнеры" Лидия Карплюк.

Перед проверкой инспектор должен будет зарегистрировать запланированный визит во внутреннем реестре Гоструда.

"Изменения делают проверки независимыми от воли руководителя органа контроля или его заместителя, как это было ранее. Сейчас же роль начальника сохранилась только в случае принятия решения о целесообразности повторной инспекции, если после предыдущей не прошло еще 6 месяцев", — рассказал UBR.ua управляющий партнер ЮК "Альянс Правовых Сил" Виталий Собкович.

Вместе с этим, если нарушение было выявлено впервые, работодатель отделается лишь письменным предупреждением. Такая норма содержится в принятом в целом проекте закона № 1233 от 02.09.2019 г. "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (относительно устранения норм, нарушающих права и законные интересы работодателей Украины)". Его вскоре должен подписать президент.

Проверки пока незаконны?

Есть и правовая коллизия, связанная с новым порядком. Для того, чтобы он заработал, в силу должен вступить не только вышеупомянутый закон. Также необходимо утвердить унифицированные формы документов, которыми должен оформляться такой контроль.

Пока этого не случится, результаты инспекций будут незаконными, говорят юристы.

"Унифицированные формы предупреждения, предписания, требования инспектора труда, а также акта инспекционного посещения должны быть утверждены в установленном порядке и обнародованы на официальном сайте Гоструда. Пока этого не сделают, работодатель имеет право не допустить инспектора труда к проведению инспекционного посещения", — отметила Карплюк.

Не допустить инспектора к проверке можно будет и в том случае, если его удостоверения (вместе с фото) не будет на сайте Гоструда. Их теперь обязуются сделать публичными.

Предупреждение вместо штрафа

После того, как новый закон вступит в силу и утвердят всю необходимую нормативку, предупреждение вместо штрафа можно будет получить за:

фактический допуск сотрудника к работе без оформления трудового договора (контракта);

оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время;

выплату зарплаты без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов.

В случае повторного аналогичного нарушения в течение 365 дней с даты письменного предупреждения, установлены штрафные санкции в четырехкратном размере минимальной заработной платы (18 892 грн). Пока еще действующий старый КЗоТ предусматривает за такие нарушения штраф в 30 "минималок".

По другим видам нарушений санкции также уменьшат:

8 минималок (37 784 грн) - за недопуск к проверке;

2 минималки (9 446 грн) - за нарушение требований к уровню минимальной оплаты работников;

1 минималка (4723 грн) - за повторное нарушение других требований трудового законодательства в течение 365 дней.

Автор: Администратор