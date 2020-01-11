Главе «Укрпочты» подняли зарплату почти до 2 миллионов гривен

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Генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский в 2020 году будет ежемесячно зарабатывать почти 2 миллиона гривен млн гривен. Об этом нам стало известно из сообщения первого секретаря Национального союза журналистов Украины Лины Кущ.

Согласно финансовому плану предприятия на 2020 год, Игорь Смелянский на своей должности будет в 2020 году ежемесячно зарабатывать 1,86 млн гривен: 716,5 тыс. гривен составит ежемесячный чистый должностной оклад чиновника, кроме того, 694 тыс. гривен составляет его ежемесячная премия и 456,5 тыс. гривен — другие регулярные ежемесячные премии.

Отмечается, что зарплата Смелянского на должности главы «Укрпочта» стремительно растет год от года: в 2018 году он зарабатывал ежемесячно почти 572 тыс. гривен, в 2019-м — 1,4 млн гривен, а в 2020 его зарплата с остальными ежемесячными выплатами почти преодолела порог в два миллиона гривен.

Выросла и средняя зарплата рядовых сотрудников «Укрпочты» — на 815 гривен. В 2020 году она составит чуть больше шести тысяч гривен.

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Автор: Администратор