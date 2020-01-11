Главе «Укрпочты» подняли зарплату почти до 2 миллионов гривен

11 січ. 2020
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Генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский в 2020 году будет ежемесячно зарабатывать почти 2 миллиона гривен млн гривен. Об этом нам стало известно из сообщения первого секретаря Национального союза журналистов Украины Лины Кущ.

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Согласно финансовому плану предприятия на 2020 год, Игорь Смелянский на своей должности будет в 2020 году ежемесячно зарабатывать 1,86 млн гривен: 716,5 тыс. гривен составит ежемесячный чистый должностной оклад чиновника, кроме того, 694 тыс. гривен составляет его ежемесячная премия и 456,5 тыс. гривен — другие регулярные ежемесячные премии.

Отмечается, что зарплата Смелянского на должности главы «Укрпочта» стремительно растет год от года: в 2018 году он зарабатывал ежемесячно почти 572 тыс. гривен, в 2019-м — 1,4 млн гривен, а в 2020 его зарплата с остальными ежемесячными выплатами почти преодолела порог в два миллиона гривен.

Выросла и средняя зарплата рядовых сотрудников «Укрпочты» — на 815 гривен. В 2020 году она составит чуть больше шести тысяч гривен.

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Автор: Администратор

Всі новини на сайті NNS. Останні події в Україні та світі

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