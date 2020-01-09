В Україні 9 січня оголосили днем жалоби

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Володимир Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби в Україні у зв’язку з катастрофою літака МАУ в Ірані. Про це нам стало відомо з повідомлення на офіційному сайті Офісу президента України.

Згідно отриманої нами інформації, відповідний указ голова держави підписав вночі 9 січня.

З метою вшанування пам’яті загиблих Президент постановив приспустити державні прапори України на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

Документом також скасовуються розважально-концертні заходи, вносяться відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.

Нагадаємо, на борту літака рейсу PS 752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що впав біля аеропорту Тегерана, перебувало 11 громадян України (2 пасажири та 9 членів екіпажу), 63 – Канади, 82 – Ірану, 3 – Німеччини, 10 – Швеції, 4 – Афганістану, 3 – Великої Британії.

В ніч на 9 січня Зеленський провів термінову нараду одразу після повернення з Оману.

В ній взяли участь Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони України Андрій Загороднюк, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, представники інших відомств.

Володимир Зеленський заслухав звіт оперативного штабу щодо поточної ситуації навколо катастрофи літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» в Тегерані.

Автор: Екатерина Андрус