Все про соцвиплати на дітей в Україні у 2020 році

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В 2020 році Державним бюджетом передбачене підвищення деяких соціальних виплат на дітей. Про те, як вони змінюватимуться протягом року, нам стало відомо з матеріалу 24 каналу.

Декретні виплати

За українським законодавством право на отримання грошової виплати по вагітності та пологах у 2020 році має кожна вагітна жінка. Зокрема, й неповнолітня. Щоправда, розмір цієї виплати в кожному конкретному випадку буде різний. Все залежить від кількох моментів: навчається чи працює жінка (приватний підприємець, військовослужбовець) або безробітна.

Дані виплати призначаються на весь період декрету. Проте є певна умова – необхідно звернутись за допомогою не пізніше 6 місяців від закінчення декрету. Триває відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами 126 днів: з них 70 календарних днів до пологів та 56 після. Проте є кілька винятків. Якщо жінка вагітна не однією дитиною, тоді тривалість післяпологової відпустки збільшується до 70 днів. Таким чином "декретні" нараховуватимуть за 140 календарних днів. Якщо йдеться про жінок, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, вони можуть розраховувати на оплату 180 днів декретної відпустки.

Як обчислюють декретні

Призначають допомогу за листком непрацездатності. Виплачують гроші за місцем роботи або служби в розмірі 100% від середньої зарплати і надається вона за весь період декретної відпустки. Розмір допомоги по вагітності та пологам надається в повному обсязі не залежно від кількості днів відпустки, які були фактично використані до пологів. Ця допомога є матеріальним забезпеченням, що компенсує втрату зарплати за період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

Сума декретних виплат залежить від кількох факторів, зокрема, середньої зарплати та кількості календарних днів декретної відпустки.

Розмір виплат з тимчасової непрацездатності залежить від страхового стажу:

50% середньої зарплати – при страховому стажі до 3 років;

60% середньої зарплати – при страховому стажі 3-5 років;

70% середньої зарплати – при страховому стажі 5-8 років;

100% середньої зарплати страховий стаж понад 8 років.

Варто зауважити, що не залежно від стажу роботи оплата лікарняного в розмірі 100% від середньої зарплати надається жінкам, яка належать до 1-4 категорії постраждалих через аварію на ЧАЕС.

Безробітні також мають право на декретні виплати.

За 126 календарних днів декретної відпустки безробітна жінка отримає:

01 січня до 30 червня 2020 року – 2 207 гривень;

01 липня до 20 листопада 2020 року – 2 307 гривень;

01 грудня до 31 грудня 2020 року – 2 383 гривень.

За 140 календарних днів декретної відпустки безробітна жінка отримає:

01 січня до 30 червня 2020 року – 2 452 гривень;

01 липня до 20 листопада 2020 року – 2 563 гривень;

01 грудня до 31 грудня 2020 року – 2 648 гривень.

За 180 календарних днів декретної відпустки безробітна жінка отримає:

01 січня до 30 червня 2020 року – 3 153 гривень;

01 липня до 20 листопада 2020 року – 3 295 гривень;

01 грудня до 31 грудня 2020 року – 3 405 гривень.

Виплати при народженні малюка

В 2020 році діючий механізм нарахування виплат та їх розмір залишилися без змін.

Таким чином, розмір допомоги при народженні дитини становить, як і раніше, 41 280 гривень. Спочатку виплачується 10 320 гривень допомоги, а залишок протягом наступних 36 місяців рівними частинами (860 гривень).

Мінімальний розмір допомоги по вагітності та пологах незастрахованим жінкам в грудні 2020 року передбачено у сумі 2 383,5 гривень (в 2019 році – 2 207, 1 гривень).

Вартість одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" у 2020 році складатиме 5 тисяч гривень. Мешканцям Донецької області, де цей пакунок з початку дії програми не видавався, передбачили компенсацію. Там замість нього породілі отримуватимуть грошовий еквівалент.

Передбачено в бюджеті 2020 й відшкодування грошей на таку державну послугу як муніципальна няня. Держава відшкодовуватиме витрати з догляду за дитиною до 3 років у розмірі 1 779 гривень.

Виплати одиноким матерям

Оскільки соціальні виплати прив'язані до прожиткового мінімуму, то в 2020 році зросте максимальний розмір допомоги на дітей одиноким матерям. Цю допомогу надають у розмірі, який дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Як змінюватиметься розмір допомоги на дітей одиноким матерям у 2020 році:

для дітей віком до 6 років – із 1 779 гривень до 1 921 гривень;

для дітей віком від 6 років до 18 років – із 2 218 гривень до 2 395 гривень;

для дітей віком до 6 років – із 2 102 гривень до 2 270 гривень;

Допомога на дітей над якими встановлено опіку чи піклування в 2020 році:

для дітей віком до 6 років:

з 01 січня – 3 558 гривень;

з 01 липня – 3 718 гривень;

з 01 грудня – 3 842 гривень.

для дітей віком з 6 років до 18 років:

з 01 січня – 4 436 гривень;

з 01 липня – 4 636 гривень;

з 01 грудня – 4 790 гривень;

Допомога на дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування аналогічна тій, яка видається на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування в 2020 році.

Соціальна допомога дітям до 6 років з інвалідністю підгрупи А у разі призначення надбавки на догляд за ними зросте з 2 925 у грудні 2019 до 3 159 у грудні 2020 року. Для інших дітей з інвалідністю з 2 036 до 2 198 гривень. А допомога дітям від 6 до 18 років з інвалідністю підгрупи А у разі призначення надбавки на догляд за ними зросте з 3 364 у грудні 2019 до 3 633 у грудні 2020 року. Для інших дітей з інвалідністю з 2 255 до 2 435 гривень.

Автор: Екатерина Андрус