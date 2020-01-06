Обнародованы цены на пересадку органов в Украине

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Кабинет Министров утвердил тарифы для предоставления третичной медицинской помощи методом трансплантации. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте «Українські новини», который ссылается на постановление правительства №1083 от 18 декабря 2019 года.

Согласно постановлению, были утверждены тарифы на трансплантацию органов в размере от 18,63 тыс. гривен (тканевое типирование реципиента) до 855,039 тыс. гривен (пересадка печени, части печени).

Также были утверждены тарифы на трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток в рзамере 1,309-1,360 млн гривен.

Согласно постановлению Кабмина, установлены следующие цены на трансплантацию:

323 798 грн - аллотрансплантация почки (от живого донора или донора-трупа), а АВО-несовместимая трансплантация почки - 721 230 грн;

535 280 грн - пересадка сердца или комплекса "сердце-легкие";

855 039 грн - трансплантация печени или ее части;

От 1 300 000 гривен - пересадка гемопоэтических стволовых клеток;

116 130 грн - донорская резекция печени;

18 630 грн - тканевое типирование донора (определение HLA-антигенов методом ПЦР).

Отметим, что еще при прошлом министре здравоохранения Уляне Супрун было заявлено о планируемом запуске новой системы трансплантации органов в Украине с 2020 года.

Об этом говорилось в сообщении Минздрава:

"Парламент принял решение, которое устраняет все различия в трактовке нормативных актов, регулирующих трансплантацию в Украине, и предоставляет МОЗ Украины дополнительные возможности для развития системы трансплантации".

Согласно сообщению, основные изменения, которые были добавлены в закон о трансплантации через депутатский законопроект, предусматривают обязательное использование Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ) с 1 января 2020 года.

Национальная служба здоровья Украины определена финансовым оператором, который будет оплачивать услуги по трансплантации с 1 января 2020 года.

Все остальные функции по организации трансплантации возложены на отдельный уполномоченный орган по вопросам трансплантации.

Был расширен перечень лиц, являющихся близкими родственниками, а, следовательно, донорами для семейной трансплантации могут также быть двоюродные братья и сестры, дяди, тети и племянники.

Донорами костного мозга также могут быть полнородные братья и сестры в возрасте до 18 лет.

Сообщалось, что устранены различия в трактовке нормативных актов, регулирующих трансплантацию в Украине, которые некоторые врачи считали препятствием для осуществления трансплантации.

Автор: Администратор