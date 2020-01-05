Огорожі водойм в Україні мають бути демонтовані до 21 лютого

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Огорожу, яка перешкоджає доступу до моря, ріки, озера тощо, має демонтувати власник огорожі, демонтаж оплачуватиме також власник огорожі або той, хто користується земельною ділянкою.

Згідно з законом про безперешкодний доступ українців до узбережжя водойм, який набув чинності в 21 листопада 2019 року, усі огорожі мають бути демонтовані протягом трьох місяців, тобто до 21 лютого цього року.

Огорожу, яка перешкоджає доступу до моря, ріки, озера тощо, має демонтувати власник огорожі протягом десяти днів після отримання письмової вимоги від органу місцевого самоврядування.

В іншому разі огорожу приберуть, а власник має відшкодувати витрати. Якщо власника огорожі не вдастся встановити, то оплачуватиме роботи той, хто користується земельною ділянкою.

Огородження узбережжя тягне штраф 3400-6800 гривень, а для посадових осіб сума зростає до 6800-11900 гривень. Перешкоджання доступу до водойми є підставою для припинення права користування землями на узбережжі.

Конституція України визначає водні ресурси власністю народу, а Водний кодекс декларує безкоштовне користування водоймами. Новий закон запровадив юридичну відповідальність за порушення цих статей.

Автор: Администратор