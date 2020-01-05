Днепрянин превратил советскую машину в «киношное» авто

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У фанатов фильма MadMax появилась возможность приобрести себе машину мечты. Уникальное транспортное средство появилось в городе Днепр. Об этом нам стало известно из материала на сайте Акценты, который ссылается на Auto24.

Как известно в Украине продается очень много автомобилей ВАЗ всех возможных поколений и моделей. При этом, многие люди стараются сделать свою ласточку уникальной при помощи разнообразного тюнинга. И вот владелец машины ВАЗ-2107 из Днепра решил сделать кастомное транспортное средство в стиле знаменитой серии фильмов MadMax.

Автомобиль оснастили пулеметом и решетками на окна, которые в теории должны защищать от зомби. Не обошлось и без спойлера на машине, как сзади, так и спереди. Подчеркивая место, откуда машина родом, на капоте и крышке багажника появились еле заметные украинские трезубцы.

Немного изменилась и начинка машины. В обычные «Жигули был интегрирован салон от БМВ и автомобиля Mazda. В целом получилось довольно необычно и стильно.

Хозяин увеличил объем оригинального двигателя до 1,8 литра, а также оборудовал машину прямоточным выхлопом. Под капотом также расположился фильтр нулевого сопротивления. А вот оружие на капоте — игрушка (пулемет "Вулкан").

Отмечается, что у данного автомобиля даже есть ряд наград за участие в разнообразных автомобильных шоу и авто-выставках.

Также сообщается, что автомобиль фактически полностью собран из подручных средств, а все, кому понравился необычный дизайн и идея данного автомобиля, могут приобрести его всего за 3,500 долларов.

Автор: Екатерина Андрус