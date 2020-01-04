В Украине кардинально изменят правила оформления декретного отпуска

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В Украине намерены изменить требования к декретному отпуску. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте РБК Украина.

Согласно полученной нами информации, отпуск по уходу за ребенком смогут брать все члены семьи, причем делить его на части и распределять по собственному усмотрению.

Такой отпуск будет называться трансферным. Соответствующий законопроект продолжают готовить в парламенте. Об этом рассказала народный депутат и член Комитета ВР по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

Нововведения позволят мамам, папам, бабушкам и дедушкам брать декретный отпуск по уходу за ребенком и менять друг друга.

Нардеп объяснила такую реформу декретных отпусков потребностью женщины сохранить профессиональные навыки. Таким образом женщины не смогут выпадать из профессии на три года.

"Для чего это нужно? Чтобы женщина не выпадала из профессии на три года и могла иметь возможность побыть дома полгода, затем выйти поработать и снова уйти в декретный отпуск", - заявила Третьякова.

Кроме того, такая инновация позволит всем членам семьи побыть с малышом в первые месяцы и годы его жизни. Это позволит изменить установку, когда мама берет на себя всю заботу о ребенке, а папы, оставаясь не у дел, свыкаются с таким положением и крайне мало участвуют и в дальнейшем воспитании ребенка.

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Автор: Екатерина Андрус