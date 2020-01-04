Вогнеборці Дніпропетровщини заколядували до Різдва (відео)

- 04 січ. 2020
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Рятувальники Головного управління ДНС України у Дніпропетровській області виконали колядку до Різдва і зняли кліп. Його оприлюднив начальник управління Андрій Кульбач.
Вогнеборці дякують маленьким колядникам з хору «Українське Подвір’я» за допомогу у створенні святкового відео та бажають всім безпечних вихідних. Пропонуємо вашій увазі кліп.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тільки за перший день Нового року на Дніпропетровщині сталося 18 пожеж у житловому секторі
Автор: Екатерина Андрус
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