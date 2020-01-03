В Украине может существенно подрожать бензин из-за конфликта Беларуси и России

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Минск временно с 1 января приостановил экспорт нефтепродуктов на фоне прекращения поставок нефти из РФ на НПЗ Белоруссии. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте bin.ua, который ссылается на РИА Новости и на пресс-службу госконцерна «Белнефтехим».

"Мы подтверждаем временную приостановку с 1 января поставок на экспорт всех видов нефтепродуктов", - сказал представитель пресс-службы.

В пятницу 3 января источник в нефтяной отрасли республики сообщил, что Россия с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Немногим позднее госконцерн "Белнефтехим" подтвердил этот факт, отметив, что загрузка заводов снижена до технологического минимума. При этом в концерне обратили внимание, что проработка поставок нефти для белорусских НПЗ осуществляется «по различным направлениям, а не только из РФ». В настоящее время нефтеперерабатывающие заводы в республике работают на сформированных ранее запасах нефти.

В свою очередь российская «Транснефть» сообщила, что с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские НПЗ, однако транзит нефти через страну идет без ограничений.

Для Украины данная ситуация может обернуться существенным подорожанием бензина и дизельного топлива, так как сейчас мы импортирует 35% нефтепродуктов именно из Беларуси.

Автор: Администратор