Відтепер ФОПи можуть брати кошти з своїх рахунків тільки після сплати податків

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З сьогоднішнього дня, 3 січня, фізичні особи-підприємці можуть брати кошти на власні потреби тільки після сплати податків. Про це нам стало відомо з повідомлення на сайті «ДЕБЕТ-КРЕДИТ».

Повідомляється, що НБУ своєю постановою №162 від 27.12.2019 вніс зміни до Інструкції про відкриття та закриття банківських рахунків, у т.ч. в п. 14 Інструкції.

Як зазначається, тепер за поточними рахунками в національній валюті ФОП та самозайнятих осіб здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та законодавства України, крім операцій, пов’язаних із власними потребами.

Разом з тим, ці особи після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом, мають право перерахувати кошти з таких рахунків на особисті поточні рахунки, відкриті для власних потреб.

Отже, з 3 січня (дня набрання чинності Постанови №162), щоб використати підприємницькі кошти для власних потреб, слід перераховувати їх на окремий рахунок.

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Автор: Администратор