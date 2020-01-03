Відтепер ФОПи можуть брати кошти з своїх рахунків тільки після сплати податків

- 03 січ. 2020
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З сьогоднішнього дня, 3 січня, фізичні особи-підприємці можуть брати кошти на власні потреби тільки після сплати податків. Про це нам стало відомо з повідомлення на сайті «ДЕБЕТ-КРЕДИТ».
Повідомляється, що НБУ своєю постановою №162 від 27.12.2019 вніс зміни до Інструкції про відкриття та закриття банківських рахунків, у т.ч. в п. 14 Інструкції.
Як зазначається, тепер за поточними рахунками в національній валюті ФОП та самозайнятих осіб здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та законодавства України, крім операцій, пов’язаних із власними потребами.
Разом з тим, ці особи після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом, мають право перерахувати кошти з таких рахунків на особисті поточні рахунки, відкриті для власних потреб.
Отже, з 3 січня (дня набрання чинності Постанови №162), щоб використати підприємницькі кошти для власних потреб, слід перераховувати їх на окремий рахунок.
Раніше ми повідомляли про те, що буде з субсидіями у 2020 році
Автор: Администратор
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