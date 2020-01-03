В Украине создали теплицу, которая поливает растения туманом

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Украинская команда работает над «умной фермой», которая поливает растения водой из воздуха. Об этом нам стало известно из материала на сайте ain.ua.

Сообщается, что украинская компания IDA, которая запускала в Дубае «умный оазис», начала работать над новым проектом. Это — автоматизированная теплица для растений Smart Oasis Farm, которая поливает их водой «из воздуха».

Основатель компании Алекс Приходько рассказал, что еще во время работы над «умным оазисом»-автономным фонтаном питьевой воды команда обратила внимание на мировое потребление воды.

«От 70% до 80% общего потребления приходится на агросектор. Чтобы вырастить один помидор, нужно от 30 до 50 литров воды, хотя в самом помидоре остается около 150-200 грамм. Поэтому мы решили заняться агротехнологиями», — говорит он.

Идея была в том, чтобы делать модульное решение для выращивания пищевых растений, а поливать их водой, полученной из воздуха.

По словам Приходько, сейчас собрана первая MVP-версия проекта в Киеве на Окружной и получен первый урожай.

Сейчас «умная ферма» внешне состоит из теплоизолированных контейнеров для перевозок. Внутри такой фермы воду переводят в туман, обогащают его питательными веществами и кислородом, после чего им питают корни растений. Для освещения растений используют светодиоды полного спектра.

По словам основателя проекта, такая технология позволяет повысить урожайность вдвое по сравнению с другими такими решениями.

«Вместе с Иваном Чубой из «Техноватора» мы создали автоматизацию, которая отвечает за управление климатом, светом и питательными веществами», рассказывает основатель проекта.

Сейчас команда работает над роботизацией посадки, пересадки и сборки урожая, чтобы исключить человеческие ошибки. В идеале: за всеми процессами будет следить программа-агротехнолог, которая сможет на 90% заменить человека.

И «умные оазисы», и «умную ферму» команда собирается показать на выставке Expo Dubai 2020 в украинском павильоне.

Автор: Администратор