В этом году все школы страны перейдут на украинский язык

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В 2020 году все школы страны перейдут на украинский язык с 1 сентября. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте УРА—информ, который ссылается на министра образования Украины Анну Новосад.

Согласно полученной нами информации, те русскоязычные школы, которые еще остались в Украине, полностью перейдут на государственный язык уже в начале нового учебного года.

Также министр указала на то, что в Украине работают школы языковых меньшинств, и эти языки относятся к Европейскому Союзу. Такие школы, в свою очередь, полностью перейдут на обучение на украинском языке только в 2023 году. Но учитывая этот факт Министерство образования будет готовить все категории школ к обучению на государственном языке.

«Однако в таких школах, которые в основном будут учиться на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать свой родной язык», - добавила министр, но не уточнила, какой именно будет форма обучения в этих учебных заведениях.

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Автор: Екатерина Андрус