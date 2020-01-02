С 1 января ПриватБанк начинает обновлять банкоматы: что изменится?

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С 1 января 2020 года ПриватБанк начинает обновлять свои банкоматы. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте gsminfo.com.ua, который ссылается на пресс-службу финансового учреждения.

Согласно полученной нами информации, будут заменены десятки тысяч устройств по всей стране. На этот процесс уйдет примерно два года.

Что изменится для украинцев?

Самым приятным новшеством для украинцев будет возможность вернуть забытые деньги обратно на карту. Существует много причин, по которым человек может забыть снятую валюту в устройстве — например, спешка, отвлекающий телефонный звонок, или даже злоумышленники, которые могут специально толкаться, ругаться и разводить балаган, чтобы человек сбился с толку и ушел, а они бы могли забрать деньги. Раньше для возврата денег нужно было писать заявления и ждать, пока пройдет инкассация банкомата. Сейчас же данный процесс будет автоматизирован.

Если ваши деньги никто не заберет в течение сорока секунд, банкомат «втянет» их обратно. Они автоматически будут зачислены обратно на ваш счет, без каких-либо комиссий (то есть вы не потеряете ни копейки из данной суммы). К сожалению, всё еще остается опасность того, что в течение сорока секунд ваши деньги кто-то украдет. Здесь уже не обойтись без заявления в банк и в полицию: тут налицо заведомое присвоение чужих денег, не принадлежащих человеку.

Приват уже протестировал данную функцию. Его аналитики пришли к выводу, что количество случаев забытых денег в банкомате сократилось на тридцать процентов благодаря ей. Есть все основания предполагать, что дальше эта цифра будет только возрастать. Побочным эффектом могут быть временные трудности: когда банкоматы будут заменять, они могут на некоторое время стать недоступными. Пройдет некоторое время между тем, как снимут старый банкомат и поставят новый. Тем не менее, без этого, к сожалению, обойтись нельзя.

Автор: Екатерина Андрус