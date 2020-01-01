В Украине с 1 января дорожают сигареты

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В Украине существенно дорожают сигареты с 1 января 2020 года. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте РБК Украина.

Согласно полученной нами информации, теперь за пачку придется заплатить на 20% больше - в среднем курильщикам придется заплатить 45 гривен за 20 сигарет. Мы проверили цены на табачные изделия в супермаркетах страны. Пока что в большинстве точек они остаются прежними, но это объясняется тем, что магазины продают сигареты еще по старым закупочным ценам.

Кроме того, с сегодняшнего дня, 1 января, повысились цены и на стики (в среднем до 63 гривен), а соответственно, уже совсем скоро табаконагревающие устройства типа IQOS и GLO также подорожают - акциз на них с 1 января составляет 1213 гривен.

Повышение акцизной ставки на табачные изделия в Украине связано с выравниванием ее до норм ЕС, где она составляет 90 евро за 1000 сигарет. Таким образом, по предварительным прогнозам экспертов, к 2025 году цена за одну пачку сигарет составит не меньше 90 гривен, а разница в цене между обычными сигаретами и стиками достигнет около 150 гривен.

Согласно статистике, за последние годы более 500 тысяч украинцев отказались от курения. И их решение связано чаще всего именно с подорожанием табачных изделий.

Автор: Екатерина Андрус