В Украине подорожал газ с 1 января

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Цена на газ для населения Украины выросла с 4 277 до 6600 гривен за тысячу кубометров. Об этом отмечается в сообщении Минэнерго.

Обратите внимание! Указанные цены не включают стоимость транспортировки топлива. Конечная стоимость газа составит примерно 8 600 гривен за тысячу кубометров. Она будет незначительно отличаться в разных регионах страны.

С 1 января государство прекратило регулировать цены на газ для населения, которые прежде удерживало на определенном уровне, компенсируя поставщикам разницу с рыночными ценами.

С 2020 года цена определяется, исходя из мировых цен на топливо с учетом стоимости транспортировки. Таково было требование Международного валютного фонда при предоставлении очередного кредитного транша.

6600 гривен – это фиксированная цена. Она действительна для тех, кто в декабре не заявил о том, что хочет получать газ по рыночным ценам, которые будут постоянно меняться.

До конца отопительного сезона цена тысячи кубометров, продаваемого "Нафтогазом" на оптовом рынке, составит 5,5 тысячи гривен без учета НДС (20 процентов), или 6,6 тысячи гривен с учетом НДС.

Автор: Администратор