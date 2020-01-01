С 1 января будут платить за сообщения о коррупции

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С 1 января 2020 года в Украине за жалобы на коррупцию в определенных случаях буду платить. Вступает в силу закон о разоблачителях коррупции, который Верховная Рада в первом чтении приняла 13 сентября, в целом — 17 октября, а президент Владимир Зеленский подписал 13 ноября.

По закону разоблачитель — физическое лицо, которое сообщает о возможных фактах коррупции, если эта информация стала известна в результате его трудовой, профессиональной, хозяйственной, общественной или научной деятельности, при прохождении службы или во время учебы.

Если убытки государству от коррупционного преступление в 5 тысяч раз превысили размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (2027 грн), то человек сообщивший о преступлении имеет право на вознаграждение. Его размер составит 10% от размера коррупционного преступления, но не более 3 тысяч минимальных зарплат, которая с 1 января 2020-го составит 4723 грн. Соответственно максимальный размер вознаграждения составит 14 млн 169 тысяч грн.

Однако стоит учитывать, что если о преступлении сообщили сразу несколько человек, то вознаграждение распределяется между ними. Окончательный размер вознаграждения определяет суд, опираясь на важность предоставленной информации. При этом в праве на вознаграждение откажут, если человек сообщил о нарушениях в рамках соглашения в уголовном производстве или сам является соучастником нарушения.

Кроме того, разоблачитель может получить бесплатную правовую помощь и имеет право на государственную защиту в случае, если его жизни и здоровью угрожает опасность.

Предполагается, что разоблачитель может сообщить о коррупционном преступлении уполномоченным непосредственно на работе, в СМИ или анонимно НАПК. "Анонимки" будут проверять, только если сообщение будет содержать информацию о конкретном лице и факты, которые можно проверить.

Автор: Администратор