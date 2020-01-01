Як будуть підвищувати прожитковий мінімум та пенсії в 2020 році

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Показник прожиткового мінімуму, від якого залежить чимало інших соціальних виплат, у 2020 році зростатиме двічі. Про це нам стало відомо з повідомлення на офіційних ресурсах уряду.

Згідно отриманої нами інформації, востаннє прожитковий мінімум було збільшено 1 грудня 2019 року, тому на 1 січня цей показник збережеться на рівні 2027 грн.

Далі він зростатиме так:

з 1 липня — 2118 грн

з 1 грудня — 2189 грн

Відповідно прожитковий мінімум змінюватиметься і для різних соціальних і демографічних груп населення.

Для дітей віком до 6 років:

на 1 січня 2020 року становитиме 1779 грн

з 1 липня — 1859 грн

з 1 грудня — 1921 грн.

Для дітей віком від 6 до 18 років:

на 1 січня 2020 року становитиме 2218 грн

з 1 липня — 2318 грн

з 1 грудня — 2395 грн.

Для працездатних осіб:

на 1 січня 2020 року становитиме 2102 грн

з 1 липня — 2197 грн

з 1 грудня — 2270 грн.

Для осіб, які втратили працездатність:

на 1 січня 2020 року становитиме 1638 грн

з 1 липня — 1712 грн

з 1 грудня — 1769 грн.

Розмір пенсії

Відповідно до збільшення прожиткового мінімуму в Україні збільшуватиметься і розмір мінімальної пенсії.

Після останнього підвищення в грудні на 1 січня він становитиме 1638 грн.

1 липня 2020 року цей показник зросте до 1712 грн, а з 1 грудня — до 1769 грн.

Таким чином, за рік мінімальна пенсія зросте на 131 грн.

Мінімальна зарплата

Закон про державний бюджет встановлює на 2020 рік мінімальну зарплату у розмірі 4723 грн (з 1 січня) — це на 550 грн більше, аніж у 2019-му.

Її підвищення протягом року не заплановано.

Автор: Екатерина Андрус