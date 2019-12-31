Жительница Днепропетровщины похудела на 76 килограмм (фото, видео)

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Многие женщины загадывают желание похудеть в новом году. Чтобы заветная мечта исполнилась в большинстве случаев приходится серьезно работать над собой. Кардинально изменить свой вес удалось жительнице Кривого Рога Людмила Чаднова. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте 0564.

Девушка стала участницей шоу «Зважені та щасливі». Девушке удалось сбросить 50% своего веса.

Людмиле Чадновой из Кривого Рога 33 года, ее вес был 144 кг. Она работает частным предпринимателем.

Людмила росла без родного отца, а отчим бил маму. В 13 лет девушка уговорила мать его выгнать. Несколько раз до этого подавала заявления в милицию на отчима, но мать уговаривала их забрать и снова его прощала. С этим связывает недоверие к мужчинам, почему и не получается выстроить отношения. С тех пор решила, что необходимо быть финансово независимой, чтобы ни при каких обстоятельствах (даже в декрете) не зависеть от партнера. Очень хочет стать мамой до 35 лет и выйти замуж.

Сейчас Людмила живет вместе с мамой в доме, который девушка построила сама за свои деньги. Для нее важна независимость. Является совладелицей нескольких продуктовых магазинов, поэтому обеспечивает себя полностью сама.

Серьезных отношений у Людмилы не было. Последний раз на свидании была в 23 года.

Самые длительные взаимоотношения продолжались три месяца. В результате принесли лишь разочарования. А пока все мужчины, которых Людмила встречала, напоминают ей отчима. Поэтому решила быть одной, хотя мечтает о любви и крепкой семье.

Ее цель на проекте похудеть и в будущем стать матерью. Также Людмила понимает, что лишний вес сдерживает в развитии.

Желаемый вес - 50 кг.

До 17 недели на шоу Людмила смогла продержаться благодаря своему партнеру - Тарасу Яцемирскому (31 год, 174 кг), который не дал выгнать из проекта криворожанку и ушел вместо нее. Благодаря этому, Людмила дошла практически до финала и показала прекрасные результаты.

Во время финального взвешивания на шоу, криворожанка последней вставала на весы и ее результат стал лучшим. Девушке удалось сбросить 76 кг (это 52,78% от ее изначального веса). Сейчас Людмила весит 68 кг. Она стала победительницей домашнего похудения и получила 100 тыс. грн. на проекте.

Автор: Администратор