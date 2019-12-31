Володимир Зеленський привітав Путіна з Новим роком

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Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним сьогодні 31 грудня. Про це нам стало відомо з повідомлення Офісу президента України.

Згідно отриманої нами інформації, очільники держав привітали один одного з прийдешніми святами та проведеним взаємним звільненням утримуваних осіб, що відбулося 29 грудня. Також сторони привітали укладення контракту на транзит російського газу територією України, підписаного напередодні.

Під час розмови очільники держав також домовилися негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців, серед іншого і кримчан, які перебувають в Криму та на території Росії, і росіян, утримуваних в Україні.

Сторони висловили надію на те, що повне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі розпочнеться найближчим часом.

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Автор: Администратор