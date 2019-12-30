Поздравление с новым 1944 годом: в Днепре нашли письмо солдата маме

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В Днепре нашли письмо, отправленное 76 лет назад в начале 1944 года. Об этом нам стало известно из сообщения в группе «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск».

Согласно полученной нами информации, жительница Днепра Елена Присягина обнаружила душевное военное письмо в книге, приобретенной в лавке букиниста. Послание своей маме в 1943 году отправил днепрянин Мороз Владимир Андреевич. В письме он поздравляет с новым годом и рассказывает о своем пребывании в военном госпитале.

Приводим текст письма:

«Здравствуй, дорогая мама, вот пишу на дом десятое письмо, а ответа не получаю. Если получите эту открытку, то сразу же напишите ответ. Письма шлите заказные по квитанции, они быстрей дойдут. Новый год прошел радостный и теплый, я еще нигде не видел такой теплый, как здесь, в одном городе №. Участвую я в драматическом кружке, а на новый год в своем отделении дали успешное выступление, и майор сказал, что будет выступать на первенство и на премию по других отделениях…

Я послал на дом письмо в другом конверте, которое принесет Леля или Женя. Передавайте привет всем знакомым, а также Вале. Напишите в письме о моей племянничке Леле, что слышно о Коле, Викторе и отце. Пишите, как живете и что нового в нашем городе.

Жизнь в лазарете веселая, читаем книги, играем в шахматы и шашки, слушаем радио. Кормят в лазарете хорошо-скоро поправимся и после 2-х лет подпольной работы, после ранения с новыми силами пойдем добивать ненавистных фашистов. С тем до свидания. Вова. Поздравляю своих тетей и дядей с Рождеством Христовым. 7.01.44 год».

Неизвестно, дошло ли письмо до своего адресата и получил ли сын Вова ответ от своей мамы…

В комментариях люди пишут, что нашли информацию о гвардии рядовом Мороз Владимире Андреевиче. Он успешно долечился, выписался из госпиталя и уже в сентябре 1944 был награжден своей первой медалью "За отвагу". Выписка из приказа гласит "за уничтожение 18 немецких солдат и взятие в плен 8".

Также известно, что ветеран с таким именем на момент 1985 года был жив и получил орден.

Елена Присягина обещает отдать письмо родственникам автора, если таковые найдутся…

Автор: Екатерина Андрус