В Украине запустили электронную трудовую книжку: регистрируйтесь

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Пенсионный фонд Украины запустил новый онлайн-сервис "Электронная трудовая книжка", который сможет воспользоваться каждый. Разработчики обещают, что он будет очень простым в использовании. Об этом нам стало известно из сообщения на официальном сайте пенсионного фонда.

В пенсионном фонде уже призывают всех регистрироваться в этом сервисе и обещают сразу несколько преимуществ.

В «Электронной трудовой книжке» информация отображается обо всех трудовых отношениях работника, собранная на основе данных работодателей. Также здесь есть информация об уплаченных страховых взносах, начиная с 1998 года.

Граждане смогут узнать детально все о своей трудовой деятельности. В случае потери бумажной трудовой книжки не нужно тратить время на восстановление данных, ведь они будут сохранены в электронном формате.

Застрахованные лица и работодатели также смогут предоставлять информацию о трудовой деятельности до 1998 года в виде сканированных копий предусмотренных законодательством документов, засвидетельствованных квалифицированной электронной подписью. На данный момент пенсионный фонд разрабатывает соответствующий порядок.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно зарегистрироваться на вебпортале пенсионного фонда при помощи квалифицированной электронной подписи.

Автор: Екатерина Андрус