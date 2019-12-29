Кого сегодня обменяла Украина из ОРДЛО: полный список

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По процедуре обмена пленными 29 декабря 2019 года украинской стороне были переданы 76 человек: 12 военнослужащих и 64 гражданских лица. Полный список освобожденных обнародовала Служба безопасности Украины. Об этом нам стало известно из материала издания «Факты»

Согласно полученной нами информации, среди освобожденных 12 военных есть попавшие в плен спецназовцы, а также военнослужащие, захваченные врагом возле Дебальцево в 2015 году.

Как рассказал спикер МВД Украины Артем Шевченко, украинские спецназовцы попали в плен в феврале 2017 года. Им приписали ликвидацию в Луганске одной из ключевых фигур в террористической «ЛНР» — Олега Анащенко. Боевик среди прочего был причастен к трагедии в Луганском аэропорту 14.06.2014 — сбитому Ил-76 с десантниками 25-й бригады.

«В плену оба с февраля 2017 года… Пережившие побои и пытки. Причина особая — ликвидация неизвестными путем подрыва автомобиля 4 февраля 2017 в Луганске Олега Анащенка, одного из главных командиров «народной милиции» «ЛНР», — рассказал Шевченко.

Из тех 64 гражданских лиц, что были освобождены для обмена, семнадцать находились в плену с 2015—2016 годов. Был освобожден донецкий журналист и блогер Станислав Асеев. Во время обмена обратила на себя внимание патриотка из Первомайска Елена Сорокина.

Станислав Асеев был схвачен в оккупированном Донецке 10 мая 2017 года. В первые дни после ареста блогера боевики пытались создать видимость, что автор на свободе, и писали от его имени посты в соцсетях, но в начале июня пришлось признать задержание журналиста.

Елена Сорокина в плену провела больше года и, как считается, попала в застенки именно за проукраинскую позицию. Во время процедуры обмена Сорокина была в центре внимания: на своем белом гольфе женщина нарисовала шариковой ручкой тризуб, а на спине вывела надпись «Моя держава Україна».

По информации проекта «Донбасс Реалии», предпринимательница, волонтер и хозяйка зоомагазина в Первомайске Елена Сорокина была похищена 30 октября 2018 года. Друзья Елены заметили, что в квартире побывали чужие люди. Знакомые предпринимательницы пытались выяснить ее судьбу, но «органы» озвучивали версии одна другой страшнее. Сначала утверждалось, что бизнес-леди была убита, затем говорили, что она покинула город. В итоге так называемое «МГБ» «ЛНР» признало, что захватило предпринимательницу и удерживает ее за решеткой.

Елена не скрывала своих проукраинских взглядов, не боялась говорить, что оккупированный Первомайск остается Украиной. Полагают, что именно эти слова стали истинной причиной задержания.

В команде президента Зеленского подтвердили, что не все освобожденные согласились ехать на подконтрольную Украине территорию. Четверо решили остаться в оккупированных городах вместе с семьями. Таким образом, вместо 80 человек на подконтрольную территорию вернулись 76. Такое разъяснение дал советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Сивохо.

С передаваемыми лицами в ОРДЛО аналогично возникли сложности. Так, представительница Украины в «минской группе» Валерия Лутковская уточнила, что на оккупированную территорию должен был ехать 141 человек, но 14 отказались и в итоге в ОРДЛО были выданы 127 лиц.

Напомним, в списки на обмен не попали крымские татары. Кроме того, по данным украинской стороны, по состоянию на декабрь в застенках в ОРДЛО находились не восемьдесят, а не менее 250 украинцев.

Автор: Администратор