Військовий з Нікополя жорстко висловився про українців, Україну і президента

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Військовий з Нікополя Олександр Галкін жорстко висловився про своїх співвітчизників та їх вибір. Відповідний пост офіцер опублікував у себе на сторінці в ФБ.

Олександр Галкін виклав старі фото, де він виступає на рицарському турнірі у Нікополі.

«До революції і війни було ще півтора роки, я був патлатий і щиро любив свій народ та вірив, що ми станемо великою країною. Помилявся. Каюсь», - написав офіцер. Він також зазначив, що марно витратив п’ять років свого житті і зіпсував слух. В коментарях під постом написав, що надії на краще у нього немає і що треба їхати з України.

Нагадаємо, Олександр Галкін – це той самий офіцер ЗСУ, який заявляв про переслідування через критику президента і, зокрема його рішення про розведення військ.

У листопаді прес-офіцер 93 окремої механізованої бригади Олександр Галкін повідомив, що командування у рекордні строки погодило його переведення «на фронт» з посади, яку він займає тривалий час. На його думку, таке рішення стало реакцією на пости у ФБ проти діючої

Автор: Администратор