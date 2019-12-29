На Днепропетровщине мужчина напал на врачей скорой помощи

29 груд. 2019
154

Завантажте мобільний додаток сайту

На Днепропетровщине вчера, 28 декабря, было совершено нападение на врачей скорой помощи. Об этом нам стало известно из сообщения директора Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радия Шевченко.

Всі новини на сайті NNS. Останні події в Україні та світі

Согласно полученной нами информации, инцидент имел место в Днепре. По словам Шевченко, в 20:20 поступил вызов в скорую помощь. Мужчина жаловался головную боль, алкогольное опьянение и травму головы.

Когда врачи прибыли по указанному адресу, двери подъезда им никто не открыл. После того, как мужчине позвонили, он спустился и сказал, что «просто пошутил». Человек пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Он достал из-за спины кухонный нож и стал угрожать им медикам.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции, которые составили административные материалы на дебошира и отвезли в отделение. Отпустить его пообещали через три часа.

Радий Шевченко выразил надежду на то, что правоохранители выпишут нападавшему серьезный штраф.

Ранее мы сообщали о том, что в Никополе уволившаяся медик скорой помощи обнародовала шокирующую подноготную своей работы.

Автор: Екатерина Андрус

Всі новини на сайті NNS. Останні події в Україні та світі

×

Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!