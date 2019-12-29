На Днепропетровщине мужчина напал на врачей скорой помощи

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На Днепропетровщине вчера, 28 декабря, было совершено нападение на врачей скорой помощи. Об этом нам стало известно из сообщения директора Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радия Шевченко.

Согласно полученной нами информации, инцидент имел место в Днепре. По словам Шевченко, в 20:20 поступил вызов в скорую помощь. Мужчина жаловался головную боль, алкогольное опьянение и травму головы.

Когда врачи прибыли по указанному адресу, двери подъезда им никто не открыл. После того, как мужчине позвонили, он спустился и сказал, что «просто пошутил». Человек пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Он достал из-за спины кухонный нож и стал угрожать им медикам.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции, которые составили административные материалы на дебошира и отвезли в отделение. Отпустить его пообещали через три часа.

Радий Шевченко выразил надежду на то, что правоохранители выпишут нападавшему серьезный штраф.

Ранее мы сообщали о том, что в Никополе уволившаяся медик скорой помощи обнародовала шокирующую подноготную своей работы.

Автор: Екатерина Андрус