На Днепропетровщине жестоко поиздевались над беременной собакой

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На Днепропетровщине зафиксирован очередной факт жестокого обращения с животными. Об этом мы узнали из сообщения на сайте krivbass.city, который ссылается на зоозащитницу Яну Финенко.

Согласно полученной нами информации, инцидент имел место в Кривом Роге. Местные жители обнаружили собаку с колото-резаными ранами живота, из-за чего у животного выпали внутренности.

Бедолагу доставили в клинику, где собаке была сделана срочная операция. Сначала подумали, что собаку покусали другие ее сородичи, но уже в клинике врачи констатировали, что это не укусы собак, а раны, нанесенные острым предметом.

Также выяснилось, что собака была беременной. Щенки погибли.

"Она просто душка! Сама нежность и невинность... Не знаю за что ей это испытание. Благо, что жива. Отошла от наркоза. Состояние не критичное. Одну рану зашили. Остальные все семь дней промывать и обрабатывать. Назначен антибиотик и кровоостанавливающее. Так как круглосуточного стационара нет в городе - забрала на ночь домой чтобы наблюдать. Через два дня будет более понятна ситуация, надеюсь на положительную динамику" , - сообщила Яна Финенко.

Сейчас волонтеры собирают средства на лечение собаки, а после ее выздоровления будут искать для нее хорошего хозяина.

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Автор: Екатерина Андрус