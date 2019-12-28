В больнице Запорожья зарезали мужчину

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В Запорожье в больнице зарезали мужчину. Об этом нам стало известно из сообщения информагентства УНИАН, которое ссылается на собственные источники в правоохранительных органах.

Согласно полученной нами информации, инцидент произошел 28 декабря ночью около 01:40 в Городской клинической больнице экстренной и скорой медицинской помощи (5-ая городская больница).

Известно, что убийца зашел в палату и нанес несколько ножевых ранений мужчине, в результате чего пострадавший умер. Сотрудники больницы убийцу видели.

В других источниках сообщают, что через несколько часов злоумышленник был установлен и задержан в соответствии со статьей 208 УПК Украины. Мотивы поступка выясняются.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, был задержан ранее неоднократно судимый мужчина 1973 года рождения», - говорит начальник управления уголовного розыска ГУНП в Запорожской области Василий Чернета.

В связи с происшествием открыто уголовное производство по статье 115 часть 1 (Умышленное убийство) УК Украины.

На месте работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Также есть информация, что погиб 41-летний мужчина, которого неделю назад пытались убить в Заводском районе. Тогда он получил травму головы и был госпитализирован.

Автор: Администратор