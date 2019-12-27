Танцовщица из Никополя записала жаркий ролик на новогодней площади (видео)

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Танцовщица из Никополя Yulia Belaysha известна не только в родном городе, но и за его пределами, благодаря своим откровенным танцам. Девушка записывает ролики на улице, порой в самых неприспособленных для хореографии местах – например на заброшенной стройке бассейна.

На днях мы публиковали заметку о том, что у никопольчанки появилась конкурентка из Одессы. Ее зафиксировали коммунальные камеры видеонаблюдения, а потом ролик попал в сеть.

Юлия, видимо, отреагировала на нашу публикацию. Она выложила на своем ютуб-канале новое сногсшибательное видео и написала, что у нее конкурентов нет!

Девушка поздравила всех с наступающим новым годом. В этот раз она станцевала на сияющей огнями праздничной площади напротив исполкома в Никополе

Автор: Администратор