ДТП с двумя погибшими на Днепропетровщине: полиция устанавливает все обстоятельства

27 груд. 2019
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Сегодня, 27 декабря, днем на Днепропетровщине произошло страшное ДТП. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Об этом нам стало известно из сообщения пресс-службы полиции в Днепропетровской области.

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Согласно полученной нами информации, на автодороге между Вольным и Новомосковском автомобиль Opel врезался в автобус «Казначеевка – Новомосковск», в салоне которого находилось 10 пассажиров и водитель.

В ДТП погибли 2 человека из легкового авто – водитель, девушка 1994 года рождения, а также девушка-пассажир 1996 года рождения. С легкими травмами госпитализирована в больницу девочка 2005 года рождения, которая ехала в автобусе.

По предварительной информации, легковушка вылетела на полосу встречного движения, из-за чего и произошло столкновение. Сведения о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по третьей части 286 статьи Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели людей.

Ранее мы сообщали о том, что на Днепропетровщине в больнице женщина умерла после введения наркоза. Еще 6 человек в тяжелом состоянии

Автор: Екатерина Андрус

Всі новини на сайті NNS. Останні події в Україні та світі

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