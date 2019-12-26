В Україні зроблять безкоштовною ранню діагностику онкології

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Інструментальні дослідження для ранньої діагностики новоутворень наступного року буде повністю оплачуватися із бюджету, для цього виділено близько мільярда гривень. Про це заявили у Національній службі здоров’я.

Згідно отриманої нами інформації, йдеться про мамографію, гістероскопію, езофагогастродуоденоскопію, колоноскопію, цистоскопію та бронхоскопію. Усі обстеження будуть проводитися із дотриманням стандартів знеболення, запевняють в НСЗУ.

«На інструментальні дослідження для ранньої діагностики новоутворень слід обов'язково мати направлення від сімейного лікаря або іншого лікуючого лікаря. Підставою для проведення безоплатних інструментальних досліджень є й вік пацієнта. Мамографія призначається жінці від 40 років та старше, гістероскопія – від 50 років та старше. Езофагогастродуоденоскопія, цистоскопія, бронхоскопія для пацієнтів від 50 років і старше, колоноскопія – від 40 років і старше», – йдеться у повідомленні.

Сьогодні деякі з цих досліджень є платними для пацієнтів, залежно від медичного закладу, куди вони звертаються.

Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення онкозахворювань. За даними Національного канцер-реєстру, щорічно близько 140 тисяч українців дізнаються, що у них рак. Злоякісні новоутворення вражають в Україні кожного четвертого чоловіка і кожну шосту жінку.

Щороку від раку помирають більше 65 тисяч українців, 35% з них – люди працездатного віку. Показник смертності при цьому є значно вищим в порівнянні з розвинутими країнами Європи.

Українці часто звертаються до лікарів, маючи вже запущені форми онкозахворювань. Це впливає і рівень виживаємості, і на вартість лікування. Чим раніше виявлено хворобу, тим більше шансів у пацієнта успішно її вилікувати.

Щоб отримувати кошти за пріоритетним тарифом, заклад має відповідати вимогам Національної служби здоров'я України до надавачів таких послуг, зокрема, мати найсучаснішу медичну апаратуру. Зокрема, мамографія має проводитися лише на цифровому мамографі. При ендоскопії слід використовувати лише відеообладнання. Це – світові стандарти.

НСЗУ буде слідкувати за дотриманням вимог.

Автор: Екатерина Андрус Новости Никополя. Новости Марганца. Новости Покрова. Никополь. Марганец. Покров. Новини Нікополя. Новини Покрова. Новини Марганця.