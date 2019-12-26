Ввезення секонд-хенду в Україну під виглядом гуманітарної допомоги хочуть заборонити

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Міністерство соціальної політики працює над пропозиціями заборонити ввезення в Україну секонд-хенду. Про це сказав на брифінгу в четвер заступник міністра соціальної політики Олег Коваль, повідомляє Укрінформ.

«Ми будемо вносити пропозицію заборони ввозити секонд-хенд в Україну. Ми тільки дозволяємо, наприклад, обладнання для водолазів, спеціальну форму високої якості, яка захищає пожежника, тощо...», — сказав Коваль.

Він уточнив, що відповідні пропозиції готуються спільно з Державною митною службою та Реанімаційним пакетом реформ.

«Ми вимагаємо від державних установ листи-звернення на Міністерство соціальної політики, що вони чекають гуманітарну допомогу в певній кількості зі встановленням на баланс. Якщо ми потім перевіримо, то відповідні державні службовці понесуть відповідне покарання. Я особисто буду звертатися до правоохоронних органів із проханням порушити кримінальну справу щодо цих дій. Я вже кілька заяв підписав», — наголосив заступник міністра.

Він зауважив, що наразі в Україні поширена практика, коли під виглядом гуманітарної допомоги на територію країни насправді ввозяться речі для продажу в секонд-хенді без митного оформлення.

Відповідаючи на запитання, щодо втрат від несплати мита за ввезення секондхенду під виглядом гуманітарної допомоги, Коваль сказав:

«За моїми підрахунками, в тиждень держава у вигляді втрат по несплаті митних платежів втрачає близько 2 млн дол. Тобто по року — від 2 до 3 млрд грн...».

Автор: Маруся Оффон Новости Никополя. Новости Марганца. Новости Покрова. Никополь. Марганец. Покров. Новини Нікополя. Новини Покрова. Новини Марганця.